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Марин Ле Пен подарили советский фотоаппарат «Зенит» 1964 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер партии "Национальное объединение" получила раритетный советский фотоаппарат марки "Зенит" 1964 года в подарок от российской делегации Оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), с которыми она встретилась в среду днем. Как рассказали корреспонденту ТАСС участники встречи, политик ранее упоминала, что в детстве мечтала стать фотографом, поэтому такой подарок был выбран не случайно.
"Она была в полном восторге. Сказала, что [гости из РФ] очень тонко подметили все, что [она] любит", — сообщил один из членов делегации. Он отметил, что Ле Пен не успела проверить фототехнику в действии, поскольку не успела разобраться с механизмом зарядки пленки и, к тому же, торопилась на очередное заседание в парламенте.
Помимо камеры главе "Нацобъединения" вручили синюю неувядающую розу в стеклянном футляре, кофту ручной работы с орнаментом, стилизованным под кору березы, и вышитыми на его фоне строками из стиха Сергея Есенина "Ты запой мне ту песню, что прежде…", а также крымский чай и конфеты.
"Подарки ей очень понравились, я думаю 100%-ное попадание, в том числе роза, символ ее [президентской кампании]", — поделился глава российской делегации сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.
Первый вариант малоформатного (24х36 мм) зеркального фотоаппарата "Зенит" появился в 1952 году. С тех пор различные модели под этой маркой выпускались на Красногорском механическом заводе вплоть до 2005 года. В 2018 году на фотовыставке в Кельне был представлен первый цифровой фотоаппарат возрожденной советской марки "Зенит" (Zenit M), разработанный в сотрудничестве с немецкой Leica Camera AG. Его продажи стартуют в Европе в декабре 2018 года, в России — в начале 2019 года.
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