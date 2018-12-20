Путина спросили, доволен ли он Медведевым

Журналисты спросили возможен ли экономический прорыв при текущих условиях, и в целом, доволен ли президент командой Медведева.

После этого вопроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просил журналистов задавать президенту по одному вопросу.

Президент признал, что добиться роста ВВП нельзя без изменения структуры экономики. Именно на это правительство рассчитывает и ориентируется, отметил Путин. На последнюю часть вопроса он ответил кратко, что в целом доволен работой правительства.