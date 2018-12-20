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Путин посоветовал Западу "не пищать"
Путин посоветовал Западу "не пищать"

Путина спросили, доволен ли он Медведевым 

Газета.Ru + ещё 3 53 минуты назад
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, доволен ли он премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Журналисты спросили возможен ли экономический прорыв при текущих условиях, и в целом, доволен ли президент командой Медведева.
После этого вопроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просил журналистов задавать президенту по одному вопросу.
Президент признал, что добиться роста ВВП нельзя без изменения структуры экономики. Именно на это правительство рассчитывает и ориентируется, отметил Путин. На последнюю часть вопроса он ответил кратко, что в целом доволен работой правительства.
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