Путина спросили, доволен ли он Медведевым 

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на вопрос, доволен ли он премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Журналисты спросили возможен ли экономический прорыв при текущих условиях, и в целом, доволен ли президент командой Медведева.
После этого вопроса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просил журналистов задавать президенту по одному вопросу.
Президент признал, что добиться роста ВВП нельзя без изменения структуры экономики. Именно на это правительство рассчитывает и ориентируется, отметил Путин. На последнюю часть вопроса он ответил кратко, что в целом доволен работой правительства.