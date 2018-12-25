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Путин: Граждане в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов 

Российская Газета + ещё 18 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Россияне уже в следующем году должны почувствовать реальные результаты от нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы.
Глава государства призвал парламентариев уделить особое внимание проблемам людей на местах и быть постоянно в контакте со своими избирателями, сообщает ТАСС.
По словам Владимира Путина, сейчас очень важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, чтобы уже в 2019 году были "реальные позитивные результаты".
Кроме того, президент поблагодарил парламентариев за поддержку и вдумчивую проработку ключевых решений в этом году.
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Политика , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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