Путин: Граждане в 2019 году должны почувствовать результаты от нацпроектов

Госдумы. Россияне уже в следующем году должны почувствовать реальные результаты от нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на встрече с руководством Совета Федерации

Глава государства призвал парламентариев уделить особое внимание проблемам людей на местах и быть постоянно в контакте со своими избирателями, сообщает ТАСС

По словам Владимира Путина, сейчас очень важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, чтобы уже в 2019 году были "реальные позитивные результаты".

Кроме того, президент поблагодарил парламентариев за поддержку и вдумчивую проработку ключевых решений в этом году.