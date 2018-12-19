Основатель французской крайне правой партии "Национальный фронт" (в настоящее время — "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен на встрече с российской делегацией заявил, что выступает за отмену антироссийских санкций и установление более тесного сотрудничества с Россией.
С визитом во Франции находится сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров, мэр Евпатории Андрей Филонов.
"Лично я являюсь сторонником отмены этих санкций. И еще большим сторонником более тесного сотрудничества (с Россией — ред.)", — сказал Ле Пен на встрече с Назаровым.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.