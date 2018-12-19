Путин отменил нормы ельцинских времен 

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене ряда оснований для отказа в предоставлении политического убежища на территории страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 19 декабря.
Основания были прописаны в Положении о порядке предоставления политического убежища. Всего документ содержал восемь оснований для отказа. В частности, на убежище не могли рассчитывать иностранцы, которые обвиняли в совершении преступлений в России. Также запрет касался просителей из стран с развитыми институтами в области прав человека.
МИД России был обязан составлять перечень таких стран ежегодно, однако президентским указом эта обязанность отменена.
Положение о политубежище было принято в 1997 году, когда президентом страны был Борис Ельцин.
В августе 2013 бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден получил временное убежище в России. В США его обвинили в передаче разведывательной информации и краже госсобсвенности. Владимир Путин, комментируя предоставление Сноудену временного убежища, заявил, что не считает американца предателем. Российский лидер отметил, что тот боролся за права граждан.