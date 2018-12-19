Путин отменил нормы ельцинских времен

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене ряда оснований для отказа в предоставлении политического убежища на территории страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 19 декабря.

Основания были прописаны в Положении о порядке предоставления политического убежища. Всего документ содержал восемь оснований для отказа. В частности, на убежище не могли рассчитывать иностранцы, которые обвиняли в совершении преступлений в России. Также запрет касался просителей из стран с развитыми институтами в области прав человека.

МИД России был обязан составлять перечень таких стран ежегодно, однако президентским указом эта обязанность отменена.

Положение о политубежище было принято в 1997 году, когда президентом страны был Борис Ельцин