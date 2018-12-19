Госдума одобрила закон против фиктивных браков с иностранцами

Госдума одобрила в третьем чтении закон против фиктивных браков с иностранцами для получения разрешения на временное проживание в России , сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Таким образом, разрешение без учёта квоты будет выдаваться иностранным гражданам только в том регионе, где проживают их супруги-россияне.

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что закон позволит противодействовать незаконной миграции.

Ограничения предложено не распространять на временно проживающего в России иностранца, получившего статус участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, или из-за переезда к новому месту жительства супруга (супруги), родителя, ребёнка.

Ранее Гаврилов в беседе с ФАН оценил принятие закона об упрощённом получении гражданства России.