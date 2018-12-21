В МИД анонсировали визит лидера ХАМАС в Москву 

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия пригласила лидера палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаила Ханию совершить визит в Москву, передает РИА "Новости".
По его словам, визит Хании запланирован на начало следующего года.
"Мы его пригласили, и он принял приглашение с признательностью. Скорее всего, в начале следующего года", — сказал Богданов.
Он добавил, что в настоящее время стороны согласовывают удобные даты и формируют делегацию.
Ранее делегация ХАМАС уже посещала Россию в сентябре текущего года.