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Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов 

ТАСС + ещё 6 4 часа назад
Фото: ТАСС
В пунктах документа значатся уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, уровень бедности, естественный прирост населения и другие
Президент России Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа и поручил оформить это решение. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания президиума Государственного совета.
"Одобрить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации по достижению целей, установленных указом президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации", — говорится в перечне поручений.
Администрации президента РФ предстоит внести соответствующие изменения в указ президента "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Администрации главы государства предстоит разработать и представить проект распоряжения президента о формировании рабочих групп Госсовета РФ по ключевым отраслям экономики, определив порядок их работы, а также их руководителей из числа высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.
Кабмину РФ поручено представить предложения по методикам расчета показателей эффективности глав регионов и по развитию системы мотивации губернаторов, а также кураторов и руководителей национальных проектов (программ) с учетом достигнутых результатов деятельности.
Перечень, одобренный президентом, состоит из 15 пунктов. Среди них — уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и другие.
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