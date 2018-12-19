Медведев отказал чиновникам в праве «бронзоветь»

Чиновники должны правильно реагировать на критику депутатов, никто не должен "бронзоветь", истина рождается в ходе дискуссии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
На итоговом заседании Госдумы премьер отметил, что у правительства с законодателями сложились конструктивные, рабочие отношения.
"Это не означает, что не бывает критики, наоборот, её предостаточно, это очень хорошо. Я считаю, что, во-первых, в ходе дискуссии рождается истина. Во-вторых, никто не должен "бронзоветь", каждый руководитель ведомства, когда ему, тем более законодатели, указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать", — сказал Медведев.