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Песков: продажа Турции российских С-400 и американских Patriot не связаны 

РИА Новости + ещё 3 57 минут назад
Фото: Reuters
Возможная продажа Турции американских систем ПРО и поставка туда российских комплексов С-400 не являются связанными процессами, реализация контракта с Россией будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен", — сказал Песков журналистам.
Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.
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