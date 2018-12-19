Госдума России напомнила Японии о принадлежности Курил

Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин отреагировал на ноту протеста Японии в связи со строительством общежитий для военных на Курильских островах. Он отметил, что эта территория принадлежит РФ , поэтому Москва не принимает никаких протестов и претензий.

Парламентарий подчеркнул, что Россия вправе распоряжаться своими территориями так, как сочтёт нужным. В том числе и проводить работу, направленную на укрепление обороноспособности страны.

«Но надо отметить, это не значит, что мы готовим агрессию против Японии. Мы обеспечиваем безопасность наших границ», — цитирует Швыткина РИА ФАН.

Ранее сообщалось, что четыре общежития для военнослужащих Восточного военного округа построены на островах Итуруп и Кунашир. В ближайшее время в них должны вселиться свыше 180 семей.