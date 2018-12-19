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Госдума России напомнила Японии о принадлежности Курил 

News.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин отреагировал на ноту протеста Японии в связи со строительством общежитий для военных на Курильских островах. Он отметил, что эта территория принадлежит РФ, поэтому Москва не принимает никаких протестов и претензий.
Парламентарий подчеркнул, что Россия вправе распоряжаться своими территориями так, как сочтёт нужным. В том числе и проводить работу, направленную на укрепление обороноспособности страны.
«Но надо отметить, это не значит, что мы готовим агрессию против Японии. Мы обеспечиваем безопасность наших границ», — цитирует Швыткина РИА ФАН.
Ранее сообщалось, что четыре общежития для военнослужащих Восточного военного округа построены на островах Итуруп и Кунашир. В ближайшее время в них должны вселиться свыше 180 семей.
Накануне News.ru сообщал о намерении депутатов Госдумы пригласить главу МИД РФ Сергея Лаврова на обсуждение темы Курил. Они рассчитывают получить разъяснения по слухам о возможной передаче островов Японии. Некоторое время назад министр говорил, что Россия может передать спорные территории японской стороне, если та признает итоги Второй мировой войны и подпишет мирный договор с Россией.
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