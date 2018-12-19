Горбачева обвинили в перекосе в пользу США

В рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) СССР разоружался в одностороннем порядке, так как в распоряжении США на тот момент практически не было ракет наземного базирования. Такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов

«У нас были ракеты этого класса, и плюс к этому господин Горбачев [бывший советский лидер Михаил Горбачев] по собственной воле воткнул еще комплекс, который никак не подходил под эти параметры, "Ока" — самый современный», — заявил Шаманов.

По его словам, в итоге к 1991 году в СССР уничтожили на тысячу ракет больше, чем в США. «Все это привело к перекосу в пользу американских средств передового базирования», — подчеркнул глава комитета.

18 декабря президент России Владимир Путин , выступая на заседании расширенной коллегии Минобороны , заявил, что заключение ДРСМД стало односторонним разоружением для Советского Союза. По словам главы государства, «одному богу известно», зачем руководство СССР пошло на этот шаг. В ответ Горбачев заявил, что президента могли неправильно проинформировать, и напомнил, что на самом деле по договору были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских.

ДРСМД, подписанный в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом , запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. В рамках соглашения СССР за три года уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846 комплексов.

«Ока» — советский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), принятый на вооружение в 1980 году. Дальность его стрельбы составляла от 50 до 400 километров — таким образом он формально не подпадал под действие ДРСМД. Тем не менее, после подписания договора было принято решение о ликвидации ОТРК.