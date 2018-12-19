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Россия готова признать итоги выборов президента на Украине 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Россия с уважением воспримет выбор украинских избирателей на предстоящих президентских выборах. Однако лишь в том случае, если они будут свободными и демократичными, заявил замглавы МИД Григорий Карасин.
По словам дипломата, Россия настроена на нормализацию и развитие отношений между двумя странами на основе прагматичного взаимодействия и с учётом подлинных интересов двух народов.
Замглавы МИД также подчеркнул, избранный политик должен быть готов к конструктивному диалогу с Россией и отвечать за взятые на себя обязательства.
«Гадать не будем. Давайте дождёмся завершения на Украине президентской избирательной кампании и узнаем имя её победителя», — сказал Карасин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, готова ли Москва готова к взаимодействию с Петром Порошенко в случае его переизбрания.
При этом он усомнился, что Россия будет готова признать итоги президентских выборов на Украине, если в каких-то областях страны будет продолжать действовать военное положение. По мнению Карасина, «трудно сказать, как в условиях военного положения в нормальном государстве могут проводиться какие-либо выборы». Он также уточнил, что соответствующая норма есть и в украинском законодательстве.
Выборы президента намечены на Украине на март 2019 года. Ранее News.ru сообщал, что Пётр Порошенко выразил готовность уступить своё место достойному кандидату, если таковой на Украине найдётся. При этом он отметил, что доверяет своему народу и уверен в выборе украинцев.
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