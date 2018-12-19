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Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пока не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации в ПАСЕ, у России нет оснований для возвращения в эту организацию и ее финансирования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента в среду.
"Пока положения Регламента ПАСЕ не будут изменены, не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, а это значит страны и народы, которые представлены в Совете Европы, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию. И тем более ее финансировать", — сказал Володин.
"Приближается январь, когда мы должны подавать заявку на участие. Мы не видим подвижек", — сказал он.
При этом, как отметил спикер Госдумы, регламент менять не собираются "как раз те, кто хочет, чтобы ПАСЕ и дальше играла роль политической структуры, а не Парламентской Ассамблеи". По его мнению, преследуется цель в сохранении возможности манипулировать Ассамблеей. "Мы считаем, это недопустимо", — подчеркнул Володин.
Ранее он также отмечал, что Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) оказалась заложницей в руках у крайних радикалов, которые представлены странами Прибалтики, Польши, Украины.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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