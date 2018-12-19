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Япония выразила протест России
Япония выразила протест России

Памела Андерсон обратилась к российским властям по делу об отлове косаток 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: © AP Photo / Franka Bruns
Известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон сообщила на странице своего фонда, что попросила российские власти запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.
"Недавно я обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении отлова косаток и белух для экспорта в Китай для демонстрации в аквариумах. Я внимательно слежу за развитием событий и надеюсь, что эти невероятные млекопитающие скоро выйдут из "китовой тюрьмы" и что этот жестокий бизнес станет историей", — приводятся слова Андерсон на сайте фонда.
Также актриса отметила, что хотела бы вернуться в Россию, чтобы обсудить вопросы защиты Антарктиды и Южного океана и узнать из первых уст о достижениях в области охраны дикой природы в России.
Ранее в Greenpeace России РИА Новости заявили, что готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ. Во владивостокской природоохранной прокуратуре сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи ранее возбудили дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального главка СК, 11 косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них младше года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.
Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Эксперты Совета по морским млекопитающим сообщили, что считают возможным выпустить косаток в районе их содержания, чтобы они соединились с семьями. Также сообщалось, что экспертная комиссия Росприроднадзора по итогам экспертизы материалов общего допустимого улова в Охотском море на 2019 год рекомендовала уменьшить объемы изъятия белух в пять раз, а косаток — в два раза.
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