Песков: вопросы Путину на пресс-конференции будут об экономике и ситуации в мире

"Темы [вопросов президенту] — конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры", — отметил он.

По словам представителя Кремля, эта конъюнктура стала враждебной и агрессивной, что приводит к переменам всей системы международной экономики с непредсказуемым результатом.

Песков уверен, что Путину будут заданы вопросы о международной обстановке, в том числе региональных конфликтах и отношениях с США. По его мнению, важное место займет и проблематика регионов РФ. Представитель Кремля напомнил, что по итогам общения главы государства с журналистами ряд вопросов и обсуждение путей их решения отражаются в перечне поручений президента.

"Чаще всего пресс-конференция становится поводом для оформления перечня поручений", — отметил Песков.