Вопросы президенту России Владимиру Путину на предстоящей 20 декабря большой пресс-конференции будут касаться ситуации в экономике, международной обстановки и региональных проблем. Такое мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков выразил в интервью телеканалу НТВ.
"Темы [вопросов президенту] — конечно, экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры", — отметил он.
По словам представителя Кремля, эта конъюнктура стала враждебной и агрессивной, что приводит к переменам всей системы международной экономики с непредсказуемым результатом.
Песков уверен, что Путину будут заданы вопросы о международной обстановке, в том числе региональных конфликтах и отношениях с США. По его мнению, важное место займет и проблематика регионов РФ. Представитель Кремля напомнил, что по итогам общения главы государства с журналистами ряд вопросов и обсуждение путей их решения отражаются в перечне поручений президента.
"Чаще всего пресс-конференция становится поводом для оформления перечня поручений", — отметил Песков.
"Очень много вопросов — о конкретных болевых ситуациях или системных проблемах", — пояснил он.