В Совбезе призвали укрепить авторитет ООН

"Считаем, что сегодня нет никакой потребности в качественно новых институтах. Важнее заниматься совершенствованием существующих, проверенных временем структур", — сказал Венедиктов.

"Для нас ООН — не пустой звук, но обладающий мощным потенциалом инструмент глобального масштаба. Согласованная работа по повышению его действенности — это задача номер один для всего мирового сообщества", — добавил он.

По его словам, Россия сосредотачивает свои усилия на укреплении авторитета ООН в качестве главного арбитра международных отношений.

В этом году отмечается юбилей окончания Первой мировой войны, по итогам которой была создана Лига Наций. Однако ее авторитет не спешили признавать ведущие западные державы, а США вообще отказались участвовать в ее работе, напомнил собеседник агентства.