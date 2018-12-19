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Япония выразила протест России

В Совбезе призвали укрепить авторитет ООН 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
В Совете Безопасности РФ полагают, что сейчас нет никакой необходимости в создании качественно новых международных институтов, главная задача мирового сообщества заключается в укреплении ООН, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совбеза Александр Венедиктов.
"Считаем, что сегодня нет никакой потребности в качественно новых институтах. Важнее заниматься совершенствованием существующих, проверенных временем структур", — сказал Венедиктов.
"Для нас ООН — не пустой звук, но обладающий мощным потенциалом инструмент глобального масштаба. Согласованная работа по повышению его действенности — это задача номер один для всего мирового сообщества", — добавил он.
По его словам, Россия сосредотачивает свои усилия на укреплении авторитета ООН в качестве главного арбитра международных отношений.
В этом году отмечается юбилей окончания Первой мировой войны, по итогам которой была создана Лига Наций. Однако ее авторитет не спешили признавать ведущие западные державы, а США вообще отказались участвовать в ее работе, напомнил собеседник агентства.
"Вместо этого, как и сегодня, Запад сосредоточился на мнимой угрозе со стороны Москвы, игнорируя реальную угрозу — нацизм. Итогом стала трагедия Второй мировой войны, повлекшая миллионные жертвы", — заметил Венедиктов.
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