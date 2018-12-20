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Сенат США принял временный бюджет
РИА Новости
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1 час назад
Комментарии
Сенат США
принял временный бюджет до 8 февраля 2019 года — результаты голосования
РИА Новости
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