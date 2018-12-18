Москва не получила ответа Вашингтона на предложение обсудить разногласия по условиям соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности на уровне военных, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. В свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.
В субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу предложил главе Пентагона Джеймсу Меттису обсудить разногласия России и США по условиям соблюдения ДРСМД. Конашенков тогда отметил, что спустя три дня ответа от американских коллег не последовало.
"Нет, насколько мне известно, ответ так и не получен", — сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, получен ли ответ от американской стороны.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По словам Лаврова, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.