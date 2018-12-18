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МИД РФ сообщило о задержании гражданки России в Литве 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТАСС
Российские дипломаты выясняют причины задержания россиянки.
Гражданка России задержана в Литве. Об этом сообщает МИД РФ.
Российские дипломаты выясняют причины задержания россиянки.
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