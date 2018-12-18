Заложникам Порошенко: украинцам упростили получение гражданства

Все фракции Госдумы на пленарном заседании во вторник, 18 декабря, в третьем, окончательном чтении поддержали внесение поправок в Закон «О гражданстве РФ», подразумевающие упрощение получения российского гражданства для соотечественников.

«Законом предлагается дать президенту РФ полномочия определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке. Как отметили в Государственной Думе, в первую очередь закон направлен на поддержку граждан Украины», — говорится в комментарии нижней палаты парламента.

Это, как подчеркивают авторы закона, позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Одновременно упрощается порядок приема в российское гражданство соотечественников — теперь они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.

Это, в свою очередь, «позволит стимулировать переезд в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также способствовать более эффективной защите их прав», говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данные изменения позволят главе российского государства поддержать соотечественников на Украине.

Госдума приняла поправки в закон «О гражданстве РФ», позволяющие украинцам становиться гражданами России в рамках упрощенной процедуры. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в этой связи отметил, что Москва тем самым облегчит жизнь миллионам украинцев, «ставших заложниками политического авантюризма» президента Украины Петра Порошенко.

Зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы Виктор Водолацкий объяснил, что российские депутаты регулярно стараются улучшать законодательство РФ для соотечественников, проживающих за рубежом. Он отметил, что многие из тех, кто хочет получить гражданство РФ и приехать в Россию, сегодня не имеют возможности собрать все нужные документы, передает ФАН.

«На сегодня люди сталкиваются здесь с большими проблемами, особенно те, кто живет на территории Донбасса. Это люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые не могут по целому ряду причин оформить необходимые документы», — отметил парламентарий.

Как напомнил депутат, документы многих жителей Донбасса пропали или были уничтожены украинскими силовиками. По его словам, существует ряд физических и юридических причин, которые делают невозможным для украинцев отказаться от своего первого гражданства.

«По нашему законодательству люди не имеют права получать российское гражданство, не отказавшись от предыдущего. В отношении граждан Украины здесь может быть сделано исключение», — подчеркнул он.

Водолацкий добавил, что политическая обстановка на Украине может измениться, националисты могут уйти, и тогда люди захотят вернуться в свои дома. Он отметил, что сегодня на территории РФ находятся порядка трех миллионов граждан Украины, однако пока жить в России им приходится с весьма ограниченными правами. Новый закон должен помочь таким людям.

Двумя неделями ранее депутат Госдумы Сергей Шаргунов выразил уверенность, что проблему отказа в получении российского гражданства ополченцам из Донбасса из-за преследований СБУ может решить принятие законопроекта «О политическом убежище». Соавтор проекта заявил, что надеется на скорейшее рассмотрение документа в парламента.

В ответ на это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков рассказал, сможет ли спасти граждан ДНР и ЛНР законопроект «О политическом убежище».

«На самом деле этот закон является полумерой. Правильно было бы предоставить возможность облегченного получения гражданства в максимально короткие сроки всем гражданам ДНР и ЛНР», — сказал военный.

Он отметил, что зачастую ополченцы — люди недостаточно юридически грамотные и обладают определенным настроем психики, передает НСН.