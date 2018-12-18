Горбачев ответил Путину

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Горбачев ответил на высказывание Путина по ДРСМД 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об одностороннем разоружении СССР в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В беседе с РИА «Новости» Горбачев предположил, что Путина неверно проинформировали.
«Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских», — подчеркнул он.
В частности, отметил Горбачев, в рамках договора были уничтожены 109 ракет «Першинг-2», которые были размещены на территории ФРГ и способны за 10 минут достичь территории СССР.
По словам экс-президента СССР, условия договоров о разоружении тщательно прорабатывались советским военным командованием.
Ранее Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил, что по договору РСМД ликвидировались ракеты наземного базирования, которые имелись только у СССР, поэтому это было одностороннее разоружение.
По словам Путина, у США имелись ракеты воздушного и морского базирования. Михаил Горбачев, комментируя эти слова, отметил, что ликвидация ракет такого рода предусматривалась договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
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