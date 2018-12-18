Горбачев ответил Путину

Горбачев ответил на высказывание Путина по ДРСМД

Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об одностороннем разоружении СССР в рамках договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В беседе с РИА «Новости» Горбачев предположил, что Путина неверно проинформировали.

«Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских», — подчеркнул он.

В частности, отметил Горбачев, в рамках договора были уничтожены 109 ракет «Першинг-2», которые были размещены на территории ФРГ и способны за 10 минут достичь территории СССР.

По словам экс-президента СССР, условия договоров о разоружении тщательно прорабатывались советским военным командованием.

Ранее Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил, что по договору РСМД ликвидировались ракеты наземного базирования, которые имелись только у СССР, поэтому это было одностороннее разоружение.

По словам Путина, у США имелись ракеты воздушного и морского базирования. Михаил Горбачев, комментируя эти слова, отметил, что ликвидация ракет такого рода предусматривалась договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).