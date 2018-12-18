Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН отреагировал на принятие Генеральной Ассамблеей ООН украинского проекта резолюции о «милитаризации» Крыма.
«Количество стран, готовых голосовать за антироссийскую резолюцию, становится всё меньше, и даже страны, нас не поддерживающие, видят, что эти резолюции — бесполезное занятие, которое ни к чему не приводит», — заявил он.
По его мнению, с резолюциями дело постепенно сойдёт на нет.
В свою очередь, политолог, журналист Юрий Светов в беседе с радио Sputnik сказал, что юридическая ценность таких документов нулевая, поскольку выполнять их никто не намерен.
«Это просто очередной удар по авторитету ООН. Видимо, нужно время, чтобы осознание реалий пришло к тем, кто сейчас голосует в поддержку украинской резолюции», — считает Светов.