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В России могут увеличить плату за опасные аттракционы 

Парламентская газета + ещё 2 43 минуты назад
Максимальная государственная пошлина за регистрацию аттракционов составит 13 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании 21 декабря.
Закон принят Госдумой в третьем чтении 18 декабря, и 20 декабря одобрен на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам. По словам члена Комитета Валерия Семёнова, законом устанавливается, что государственная пошлина за регистрацию аттракционов будет зависеть от степени их опасности. Пошлина для аттракционов с высокой степенью потенциального биомеханического риска составит 13 000 рублей, со средней — 7 000 рублей, и с низкой — 3 500 рублей. За временную регистрацию нужно будет заплатить 2400, 1800 и 1300 рублей соответственно. Дубликат свидетельства и выписка из реестра аттракционов будет стоить 600 рублей, а восстановление потерянного или испорченного регистрационного знака — 1500 рублей.
В России построено больше сотни экстремальных аттракционов. В Сочи-парке возвели «Жар-Птицу», которая представляет собой круглую башню высотой в 65 метров. Вокруг башни установлена платформа с поднимающим механизмом, которая поднимает людей на верхушку аттракциона, а затем она падает вниз. В Санкт-Петербурге построена «Катапульта», которая выстреливает вверх пластиковый шар, в котором сидят два человека, а затем этот шар падает вниз в свободном палении. Один из самых опасных аттракционов — «Квантовый скачок» — представляет собой аналог американских горок со скоростью 180 км в час. А аттракцион «Ракета» на большой высоте крутится со скоростью 60 км в час вокруг своей оси. Эта конструкция была позаимствована у космонавтов, которые таким образом тренировались перед полётом в космос.
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Политика , Видео , Общество , Госдума , Совет Федерации
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