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Путин прокомментировал пытки в колониях 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал рост сообщений о насилии над заключенными в российских колониях.
"Ситуация в местах лишения свободы должна находится под постоянным контролем прокуратуры. Разумеется то, что мы видим — абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки — это преступления. Правонарушители должны быть наказаны", — подчеркнул Путин.
Он также отметил, что "все переломать" в системе ФСИН было бы неправильным решением и согласился с необходимостью повышения уровня гражданского контроля. Президент отметил, что были созданы соответствующие комиссии, которые должны будут получать поддержку от государства.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.
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