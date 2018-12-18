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В Смоленске депутаты рассмотрят вопрос об отставке мэра 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: пресс-служба администрации города Смоленска
Депутаты Смоленского городского совета на сессии 21 декабря рассмотрят инициативу губернатора региона отправить в отставку главу Смоленска Владимира Соваренко, следует из опубликованной горсоветом повестки заседания.
В повестке значится, что заседание начнется в 10.00 мск 21 декабря. Судьбу градоначальника депутаты будут решать вторым вопросом: "Об удалении главы города Смоленска Соваренко Владимира Александровича в отставку". Докладчиком по вопросу выступит председатель постоянной комиссии по законности, регламенту и этике горсовета Николай Шумейко.
"После доклада депутаты проголосуют за отставку или против. Предполагается, что это будет тайное голосование, но у депутатов будет возможность выступить и озвучить свое мнение", — сказала РИА Новости представитель горсовета.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский в начале декабря написал в Twitter, что внес в горсовет инициативу об отстранении Соваренко от должности мэра Смоленска "за плохую работу". Перед этим администрация региона сообщила, что после приема граждан по личным вопросам Островский, выслушав многочисленные жалобы от жителей Смоленска на городские власти, заявил о необходимости отставки Соваренко. Работу главы города и его команды губернатор назвал "безобразной и отвратительной", а их отношение к людям — "наплевательским".
Соваренко, в свою очередь, заявил, что считает инициативу главы региона незаконной, и отрицает обвинения губернатора в том, что он не исполняет обязанности главы города. По мнению Соваренко, текущий конфликт "может дестабилизировать ситуацию в городском хозяйстве в условиях зимы и сложных отношений с основным поставщиком тепловой энергии — ПАО "Квадрой".
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