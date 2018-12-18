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Иностранный журналист умудрился рассмешить Лаврова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Mukhtar Kholdorbekov/Reuters
Глава МИД Сергей Лавров рассмеялся в ответ на вопрос иностранного журналиста о якобы вмешательстве России в американские выборы.
Вопрос Лаврову был задан, когда глава МИД прибыл во Дворец наций в Женеве, в котором проходят переговоры между главами дипломатических ведомств «астанинской тройки» (Россия, Иран, Турция) и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает ТАСС.
У входа в помещение участников ждали журналисты, один из которых и спросил Лаврова: «Господин министр, вы можете что-то сказать о вмешательстве в американские выборы?».
Лавров в ответ лишь рассмеялся и не стал комментировать этот вопрос.
Ранее в отчете, подготовленном для комитета по разведке американского Сената, сообщалось, что российская «пропагандистская война», которую связывают с «вмешательством» в выборы в США в 2016 году, якобы продолжается до сих пор.
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