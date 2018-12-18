Иностранный журналист умудрился рассмешить Лаврова

Вопрос Лаврову был задан, когда глава МИД прибыл во Дворец наций в Женеве, в котором проходят переговоры между главами дипломатических ведомств «астанинской тройки» (Россия, Иран, Турция) и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщает ТАСС

У входа в помещение участников ждали журналисты, один из которых и спросил Лаврова: «Господин министр, вы можете что-то сказать о вмешательстве в американские выборы?».

Лавров в ответ лишь рассмеялся и не стал комментировать этот вопрос.

Ранее в отчете, подготовленном для комитета по разведке американского Сената, сообщалось, что российская «пропагандистская война», которую связывают с «вмешательством» в выборы в США в 2016 году, якобы продолжается до сих пор.