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Путин назвал события года 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Главные события 2018 года в России — президентские выборы и чемпионат мира по футболу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на один из вопросов в ходе своей пресс-конференции.
Его главе государства задал журналист канала НТВ Владимир Кондратьев. В ответ Путин заявил, что таких событий было два — выборы, которые он выиграл, и первый мундиаль, который состоялся в России.
Выборы президента, по словам Путина, важны для всей страны, а чемпионат мира по футболу — для всей страны и для всего мира.
Президентские выборы в России состоялись 18 марта. Путин пошел на них как самовыдвиженец и выиграл, получив более 56 миллионов голосов — 76,69% от общего числа проголосовавших.
Футбольный чемпионат мира прошел 14 июня — 15 июля в 11 городах России. Его победителем стала сборная Франции, серебряным призером — сборная Хорватии, бронзовым — Бельгии. Сборная России добралась до четвертьфинала — впервые в своей истории.
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