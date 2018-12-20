Путин назвал события года

Главные события 2018 года в России — президентские выборы и чемпионат мира по футболу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, отвечая на один из вопросов в ходе своей пресс-конференции.

Его главе государства задал журналист канала НТВ Владимир Кондратьев . В ответ Путин заявил, что таких событий было два — выборы, которые он выиграл, и первый мундиаль, который состоялся в России.

Выборы президента, по словам Путина, важны для всей страны, а чемпионат мира по футболу — для всей страны и для всего мира.

Президентские выборы в России состоялись 18 марта. Путин пошел на них как самовыдвиженец и выиграл, получив более 56 миллионов голосов — 76,69% от общего числа проголосовавших.

Футбольный чемпионат мира прошел 14 июня — 15 июля в 11 городах России. Его победителем стала сборная Франции, серебряным призером — сборная Хорватии, бронзовым — Бельгии. Сборная России добралась до четвертьфинала — впервые в своей истории.