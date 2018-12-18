Путин предрек крах мировой безопасности

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) будет иметь самые тяжелые последствия для международной безопасности, считает президент России Владимир Путин . Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, такой шаг Вашингтона может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он подчеркнул, что США выходят из договора «под надуманным предлогом, а сами давно уже все нарушили».

Оценивая ДРСМД, Путин заметил, что какими бы ни были претензии к этому соглашению, оно выполняет стабилизирующую роль, и ничто не мешает договориться о присоединении к договору других стран. Президент добавил, что в ответ на действия США Россия примет дополнительные меры по укреплению безопасности.