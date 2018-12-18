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Путин предрек крах мировой безопасности 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) будет иметь самые тяжелые последствия для международной безопасности, считает президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы государства, такой шаг Вашингтона может привести к обрушению всей архитектуры безопасности. Он подчеркнул, что США выходят из договора «под надуманным предлогом, а сами давно уже все нарушили».
Оценивая ДРСМД, Путин заметил, что какими бы ни были претензии к этому соглашению, оно выполняет стабилизирующую роль, и ничто не мешает договориться о присоединении к договору других стран. Президент добавил, что в ответ на действия США Россия примет дополнительные меры по укреплению безопасности.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД 20 октября. 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео официально обвинил Россию в несоблюдении договора. Он заявил, что Вашингтон приостановит действие договора, а затем начнет процедуру по выходу из него в том случае, если Москва не вернется к установленным условиям соглашения в течение 60 дней.
ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
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