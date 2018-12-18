Госдума приняла закон о льготном получении гражданства

Госдума приняла закон, предполагающий наделить президента России полномочиями для определения категорий иностранцев, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что благодаря такому закону глава государства сможет в упрощенном порядке принимать в гражданство людей, проживающих в странах со сложной политической или экономической обстановкой, где происходит смена политического режима или есть военный конфликт.