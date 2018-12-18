В МИД прокомментировали сообщения о «наемниках» в ЦАР

"Это вполне можно отнести к разряду спекуляций, направленных против нашей страны, которые в последнее время активно распространяются западными СМИ", — сказал Кемарский.

"Их никоим образом нельзя отнести к категории "наемников". Так, в ЦАР их задача состоит именно в решении тех задач, о которых уже было сказано — укрепление вооруженных сил, создание условий для действенной защиты суверенитета и территориальной целостности страны, что в свою очередь формирует предпосылки для политического процесса и подключения к нему всех заинтересованных сил", — добавил он.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.