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В МИД прокомментировали сообщения о «наемниках» в ЦАР 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва считает спекуляциями сообщения некоторых СМИ о якобы отправке в страны Африки, в том числе и ЦАР, "армии российских наемников": специалисты РФ помогают в укреплении вооруженных сил для защиты суверенитета страны, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.
"Это вполне можно отнести к разряду спекуляций, направленных против нашей страны, которые в последнее время активно распространяются западными СМИ", — сказал Кемарский.
"Их никоим образом нельзя отнести к категории "наемников". Так, в ЦАР их задача состоит именно в решении тех задач, о которых уже было сказано — укрепление вооруженных сил, создание условий для действенной защиты суверенитета и территориальной целостности страны, что в свою очередь формирует предпосылки для политического процесса и подключения к нему всех заинтересованных сил", — добавил он.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
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