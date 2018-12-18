«Ъ»: Медведева предупредили о возможном росте цен на продукты

Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры предупредили премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что стремление нефтяников заработать на корпоративных клиентах на фоне заморозки цен на топливо может привести к повышению цен на товары повседневного спроса. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо премьеру.

Представители компаний напомнили, что повышение цен на топливо на 30% для корпоративных клиентов может спровоцировать рост стоимости перевозок на 10%. Удорожание перевозок в свою очередь скажется на ценах на продукты: по разным оценкам, они могут подорожать на 1-8%. В первую очередь, считают составители письма, вырастет цена на скоропортящиеся продукты, которые каждый день привозят в магазины.

Отмечается, что письмо было отправлено в пятницу, 14 декабря.

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