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«Ъ»: Медведева предупредили о возможном росте цен на продукты 

Газета.Ru + ещё 5 27 минут назад
Логисты, поставщики продуктов и ритейлеры предупредили премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что стремление нефтяников заработать на корпоративных клиентах на фоне заморозки цен на топливо может привести к повышению цен на товары повседневного спроса. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо премьеру.
Представители компаний напомнили, что повышение цен на топливо на 30% для корпоративных клиентов может спровоцировать рост стоимости перевозок на 10%. Удорожание перевозок в свою очередь скажется на ценах на продукты: по разным оценкам, они могут подорожать на 1-8%. В первую очередь, считают составители письма, вырастет цена на скоропортящиеся продукты, которые каждый день привозят в магазины.
Отмечается, что письмо было отправлено в пятницу, 14 декабря.
Ранее СМИ рассказали о возможном повышении минимальной цены на шампанское.
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