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Путин поразмышлял о садистских наклонностях судей и силовиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин призвал правозащитников не демонизировать всех следователей и судей и быть корректнее при оценке из деятельности. Об этом он сказал на заседании Совета по правам человека (СПЧ) 11 декабря, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
В ходе заседания член СПЧ, журналистка Екатерина Винокурова указала, что «часто наше следствие и наше правосудие имеют совершенно садистский оттенок» и выбирают необоснованно жестокую меру пресечения. В пример она привела арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, который опубликовал в своем Facebook призыв приходить на акцию в поддержку фигурантов «пензенского дела» и дела «Нового величия».
«Посадить 77‑летнего мужчину на 25 суток в СИЗО — это нужно действительно, по психологии, иметь склонности к садизму. Это я о психологическом портрете судьи», — сказала Винокурова, напомнив, что российские СИЗО переполнены.
В ответ президент назвал аллегорией и художественным преувеличением слова девушки о садистских наклонностях в системе следствия и правосудия.
«Иначе что у нас такая за судебная система? В систему в известной степени включены Конституционный суд и Верховный суд — это что, там все одни садисты, что ли, работают?» — парировал он.
Президент предположил, что в любых органах «встречаются разные люди», и обратил внимание на увеличение числа осужденных силовиков.
«Это говорит о том, что работа по чистке рядов не стоит на месте, она активизируется и, в общем, приносит свои определенные результаты», — заключил президент.
В середине ноября заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко пожаловался на переполненность колонии для бывших сотрудников полиции. Менее чем через две недели ведомство отчиталось о решении этой проблемы благодаря «созданию дополнительных мест».
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