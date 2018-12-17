Лавров допустил передачу Курил Японии

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Лавров рассказал, как Япония может получить часть Курил 

Рамблер 53 минуты назад
Глава МИД Сергей Лавров не исключил передачи Японии части Курильских островов при одном условии.
По словам Лаврова, сначала Япония и Россия должны заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года, что означало бы признание Японией итогов Второй мировой войны.
«В Сингапуре было подтверждено, что мы условились заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года. По тому соглашению Советский Союз не в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли, в порядке учета интересов добрососедского японского народа, был готов передать гряду Хабомаи и остров Шикотан», — сказал Лавров в интервью «Комсомольской правде».
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Лавров напомнил, что передача островов не является обязательством прямого рода, и условия передачи еще предстоит обсуждать.
Министр подчеркнул, что заключение мирного договора было остановлено, когда в 1960-х годах Япония заключила с США договор о безопасности и об американском военном присутствии на японских островах.
По словам Лаврова, признание итогов Второй мировой — первый шаг в разговоре о передаче Японии части Курильской гряды, но пока японские коллеги не готовы на этот шаг.
Напомним, что южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет северными землями.
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