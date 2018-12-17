Лавров допустил передачу Курил Японии

Лавров рассказал, как Япония может получить часть Курил

По словам Лаврова, сначала Япония и Россия должны заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года, что означало бы признание Японией итогов Второй мировой войны.

«В Сингапуре было подтверждено, что мы условились заключить мирный договор на основе советско-японского соглашения 1956 года. По тому соглашению Советский Союз не в порядке возврата, а в порядке жеста доброй воли, в порядке учета интересов добрососедского японского народа, был готов передать гряду Хабомаи и остров Шикотан», — сказал Лавров в интервью «Комсомольской правде».

Лавров напомнил, что передача островов не является обязательством прямого рода, и условия передачи еще предстоит обсуждать.

Министр подчеркнул, что заключение мирного договора было остановлено, когда в 1960-х годах Япония заключила с США договор о безопасности и об американском военном присутствии на японских островах.

По словам Лаврова, признание итогов Второй мировой — первый шаг в разговоре о передаче Японии части Курильской гряды, но пока японские коллеги не готовы на этот шаг.

Напомним, что южные острова Курильского архипелага — Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи — оспариваются Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо и называет северными землями.