Россия и Эстония договорились о возвращении военных атташе в Таллин и Москву, сообщил в понедельник посол РФ в Эстонии Александр Петров.
В марте нынешнего года 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Эстония выслала из Таллина российского военногвозвращении обоих атташе, но, разумеется, это будут совсем другие люди", — сказал Петров на пресс-коо атташе, полковника Олега Афанасьева. В качестве ответной меры из Москвы был выслан военный атташе Эстонии, полковник Тоомас Педа.
По словам посла, Россия и Эстония представили ходатайства о возвращении военных атташе в Таллин и Москву, на что был получен позитивный ответ от МИД обеих стран.
"Только сейчас, когда уже потеряно так много времени, договорились о нференции в посольстве РФ.