Россия и Эстония вернут военных атташе в Таллин и Москву

Фото: страница посольства России в Эстонии в Facebook

Россия и Эстония договорились о возвращении военных атташе в Таллин Москву , сообщил в понедельник посол РФ в Эстонии Александр Петров Канада, Норвегия, В марте нынешнего года 16 стран Евросоюза , а также США Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Эстония выслала из Таллина российского военногвозвращении обоих атташе, но, разумеется, это будут совсем другие люди", — сказал Петров на пресс-коо атташе, полковника Олега Афанасьева . В качестве ответной меры из Москвы был выслан военный атташе Эстонии, полковник Тоомас Педа. По словам посла, Россия и Эстония представили ходатайства о возвращении военных атташе в Таллин и Москву, на что был получен позитивный ответ от МИД обеих стран. "Только сейчас, когда уже потеряно так много времени, договорились о нференции в посольстве РФ.