Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Эстония вернут военных атташе в Таллин и Москву 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: страница посольства России в Эстонии в Facebook
Россия и Эстония договорились о возвращении военных атташе в Таллин и Москву, сообщил в понедельник посол РФ в Эстонии Александр Петров.
В марте нынешнего года 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Эстония выслала из Таллина российского военногвозвращении обоих атташе, но, разумеется, это будут совсем другие люди", — сказал Петров на пресс-коо атташе, полковника Олега Афанасьева. В качестве ответной меры из Москвы был выслан военный атташе Эстонии, полковник Тоомас Педа.
По словам посла, Россия и Эстония представили ходатайства о возвращении военных атташе в Таллин и Москву, на что был получен позитивный ответ от МИД обеих стран.
"Только сейчас, когда уже потеряно так много времени, договорились о нференции в посольстве РФ.
Последние новости
Глава украинского "Минсдоха" пошла в бой на Россию Зурабишвили назвала условия для нормализации отношений с Россией Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил передачу Курил Японии266
Кремль высказался об объединении с Белоруссией334
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова259
США озвучили планы на Черное море4
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Видео
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
02:38
Германия обратилась с призывом к России и Украине
В мире
00:40
Киев ответил на обвинения Лаврова в провокации
Украина В мире
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение