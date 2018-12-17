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Путин прокомментировал ситуацию с фильтрами на выборах 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин согласился, что стоит посмотреть на ситуацию с фильтрами на российских выборах. При этом он отметил, что такие фильтры все же не мешают оппозиции выступать и побеждать на выборах, что подтверждает исход недавних кампаний во Владимирской области и Хабаровском крае.
Как следует из стенограммы заседания президентского СПЧ от 11 декабря, опубликованной на сайте Кремля, член совета Илья Шаблинский в ходе закрытой части заседания затронул проблему политической конкуренции, которая, по его словам, "в ходе выборов у нас возникает редко". Он обратил внимание на освещение избирательной кампании в СМИ и существующий формат теледебатов и на "муниципальный фильтр". Шаблинский оговорился, что у него нет сомнений относительно основных результатов прошедших президентских выборов, но речь идёт в целом о доверии граждан к выборам как к институту.
"Вы сказали, у вас нет сомнений по поводу результатов выборов. Если даже у вас нет сомнений по поводу результатов выборов, то вряд ли можно сомневаться в том, что граждане страны как-то понизили своё доверие к этим результатам", — ответил Путин, слова которого приведены в стенограмме.
При этом на ситуацию с фильтрами, конечно, нужно посмотреть, добавил он.
Вместе с тем президент уточнил, что эти фильтры "нами не придуманы", они действуют во многих странах, "в тех, которые мы считаем демократическими", и подчас они гораздо более жёсткие.
"А имеющиеся у нас не были препятствием для того, чтобы в той же Владимирской области прошел кандидат, который победил действующего губернатора. То же самое в отношении Хабаровска — тоже прошел кандидат от оппозиции, несмотря на фильтр, он прошёл и выиграл у представителя власти, у действующего губернатора, который проработал там уже больше десяти лет и все рычаги у него были в руках. Не смог победить", — сказал Путин.
"Значит, эти фильтры не мешают тому, чтобы оппозиция выступила на выборах и выиграла эти выборы? Тем не менее давайте на это посмотрим", — добавил президент.
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