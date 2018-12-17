Киселев ответил назвавшему его «вонючей мразью» Венедиктову

«Он меня обозвал, и я его должен обозвать в ответ?! У него до этого не сложилось с… Как ее звали?… Лесей Рябцевой. И с тех пор у него возникла некоторая нестабильность в жизни», — заявил Киселев, назвав пост Венедиктова отражением этой нестабильности.

По его мнению, Венедиктов «чудит» и политизирует происшествие 23 октября 2017 года, когда на Фельгенгауэр в редакции напал Борис Гриц и нанес ей удар ножом в шею. «"Эхо Москвы" пытается это интерпретировать как некое политическое преследование Татьяны Фельгенгауэр, — полагает автор «Вестей недели», — Но это, конечно, абсурд». Он также отметил, что сочувствует пострадавшей, но трактовать нападение на нее как политическое преследование отказывается.

Киселев утверждает, что его слова в эфире «Вестей недели» не касались радиостанции «Эхо Москвы». Он рассуждал о редакционной политике журнала Time , который признал человеком года и жестоко убитого Джамаля Хашкуджи, и инсценировавшего собственную смерть Аркадия Бабченко , и убийство членов редакции американской газеты Capital, и атаку «психически больного сексуального маньяка» на Фельгенгауэр.

Венедиктов резко высказался в адрес Киселева после того, как тот в своем эфире заявил, что напавший на журналистку «Эха» всего лишь «порезал ее кожу на шее».

«Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину одно и то же», — говорил он.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение «Эха Москвы» и нанес журналистке удар ножом в шею. В НИИ имени Склифосовского Фельгенгауэр ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели операцию. Гриц объяснял свои действия навязчивым сексуальным преследованием со стороны ведущей посредством телепатии. Он был отправлен на принудительное психиатрическое лечение.