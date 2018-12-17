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Киселев ответил назвавшему его «вонючей мразью» Венедиктову 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Телеведущий Дмитрий Киселев ответил главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, назвавшему его в соцсетях «вонючей мразью». Его слова приводит Daily Storm.
«Он меня обозвал, и я его должен обозвать в ответ?! У него до этого не сложилось с… Как ее звали?… Лесей Рябцевой. И с тех пор у него возникла некоторая нестабильность в жизни», — заявил Киселев, назвав пост Венедиктова отражением этой нестабильности.
По его мнению, Венедиктов «чудит» и политизирует происшествие 23 октября 2017 года, когда на Фельгенгауэр в редакции напал Борис Гриц и нанес ей удар ножом в шею. «"Эхо Москвы" пытается это интерпретировать как некое политическое преследование Татьяны Фельгенгауэр, — полагает автор «Вестей недели», — Но это, конечно, абсурд». Он также отметил, что сочувствует пострадавшей, но трактовать нападение на нее как политическое преследование отказывается.
Киселев утверждает, что его слова в эфире «Вестей недели» не касались радиостанции «Эхо Москвы». Он рассуждал о редакционной политике журнала Time, который признал человеком года и жестоко убитого Джамаля Хашкуджи, и инсценировавшего собственную смерть Аркадия Бабченко, и убийство членов редакции американской газеты Capital, и атаку «психически больного сексуального маньяка» на Фельгенгауэр.
Венедиктов резко высказался в адрес Киселева после того, как тот в своем эфире заявил, что напавший на журналистку «Эха» всего лишь «порезал ее кожу на шее».
«Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину одно и то же», — говорил он.
Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября 2017 года. 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение «Эха Москвы» и нанес журналистке удар ножом в шею. В НИИ имени Склифосовского Фельгенгауэр ввели в состояние комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем провели операцию. Гриц объяснял свои действия навязчивым сексуальным преследованием со стороны ведущей посредством телепатии. Он был отправлен на принудительное психиатрическое лечение.
Леся Рябцева — журналистка, с 2011-го по конец 2015 года работала на «Эхе Москвы» в качестве ведущей, помощника Венедиктова, а также заместителя главреда сайта echo.msk.ru. Заявления Рябцевой в эфире «Эха Москвы» и в блогах на сайте станции вызывали критику как внутри редакции, так среди партнеров и слушателей радиостанции. В частности, из-за ее постов сотрудничать с сайтом радиостанции отказались писатель Борис Акунин и другие медийные персоны. Из-за того разногласий радиостанцию также покинул ее основатель Сергей Корзун.
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