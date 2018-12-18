Календари с Путиным побили рекорды продаж

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Календари с Путиным побили рекорды по продажам в Японии 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Представители ритейлера Loft заявили, что в магазинах сети по всей Японии «доминируют» продажи календарей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, в Японии печатная продукция с Путиным обогнала по продажам календари с национальными знаменитостями — актером Кэи Танакой и олимпийским чемпионом по фигурному катанию Юдзуру Ханю.
«Вне зависимости от того, небрежно ли он опускается в ледяные воды озера Селигер или занимается в тренажерном зале, Владимир Путин заставляет сердца японцев биться чаще», — пишет газета.
Судя по фотографиям, опубликованным газетой, в календарь на 2019 год вошли снимки Путина на велосипеде, Путина, играющего в хоккей, Путина, окунающегося в прорубь, а также фото президента и его домашних животных.
Composite: Amazon.jp/loft.omni7.jp/ Guardian
Как отмечает The Guardian, некоторые японцы покупают календари с Путиным в качестве «своего рода розыгрыша», другие искренне интересуются его жизнью и персоной.
По данным издания, это уже не первый раз, когда «пропитанные тестостероном» календари с Путиным оказались хитом у японских потребителей в преддверии Нового года. В календарь на 2017 год также были включены фотографии, на которых президент России играет на снегу со своими собаками, среди которых и акита-ину Юмэ — подарок от губернатора японской префектуры Акита. В календаре 2016 года Путин рыбачил без рубашки и занимался дзюдо.
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