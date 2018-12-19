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Названы основные темы пресс-конференции Путина 

Lenta.ru + ещё 11 15 часов назад
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Развитие российской экономики в условиях агрессивной и враждебной международной конъюнктуры станет одной из главных тем предстоящей пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью телеканалу НТВ рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, во всем мире меняется система международной экономики и торгово-экономических отношений.
На мероприятии также будут подняты вопросы отношений между Россией и США, региональных конфликтов, добавил Песков.
14-я по счету большая пресс-конференция Путина состоится в четверг, 20 декабря.
В прошлом году мероприятие длилось почти четыре часа. Дольше всего — 4 часа 40 минут — президент общался с представителями средств массовой информации в 2008 году. Впервые этот формат был опробован в 2001 году. Тогда Путин отвечал на вопросы полтора часа.
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