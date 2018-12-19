Названы основные темы пресс-конференции Путина

По его словам, во всем мире меняется система международной экономики и торгово-экономических отношений.

На мероприятии также будут подняты вопросы отношений между Россией и США, региональных конфликтов, добавил Песков.

14-я по счету большая пресс-конференция Путина состоится в четверг, 20 декабря.

В прошлом году мероприятие длилось почти четыре часа. Дольше всего — 4 часа 40 минут — президент общался с представителями средств массовой информации в 2008 году. Впервые этот формат был опробован в 2001 году. Тогда Путин отвечал на вопросы полтора часа.