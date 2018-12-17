Матвиенко прокомментировала выборы в Приморье 

Ход выборов губернатора Приморья продемонстрировал активность и небезразличие граждан, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности прежнего главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Врио губернатора региона был назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он победил на выборах главы Приморья в минувшее воскресенье, набрав 61,88% голосов.
"Радует, что гражданам не всё равно, кого выберут", — сказала Матвиенко журналистам.
Кампания была длительной, но граждане сохранили активность и на последних этапах, отметила Матвиенко. Она подчеркнула, что выборы были реально конкурентными, а перипетии вокруг них подтвердили, что никому не позволено нарушать законодательство.
Как сказала Матвиенко, людей не обманешь красивыми агитками, и хотя иногда они голосуют сердцем, но, как правило, выбирают головой.
"Я рада, что, наконец, завершилась эта кампания. Оказан достаточно высокий процент доверия Олегу Кожемяко, уверена, что у него все получится", — добавила спикер Совфеда.