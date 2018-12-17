Матвиенко прокомментировала выборы в Приморье

Валентина Матвиенко. Ход выборов губернатора Приморья продемонстрировал активность и небезразличие граждан, считает спикер Совета Федерации

"Радует, что гражданам не всё равно, кого выберут", — сказала Матвиенко журналистам.

Кампания была длительной, но граждане сохранили активность и на последних этапах, отметила Матвиенко. Она подчеркнула, что выборы были реально конкурентными, а перипетии вокруг них подтвердили, что никому не позволено нарушать законодательство.

Как сказала Матвиенко, людей не обманешь красивыми агитками, и хотя иногда они голосуют сердцем, но, как правило, выбирают головой.