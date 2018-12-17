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Песков: деятельность раскольников на Украине плотно перемешана с политикой 

Вести.Ru + ещё 5 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Кремле считают, что происходящие на Украине церковные события имеют политическую подоплеку.
"Мы видим, что эти процессы на Украине, раскольническая деятельность, там плотно перемешаны с политикой, что, конечно, по церковным канонам вряд ли допустимо", — сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию. При этом представитель Кремля пояснил, что под вмешательством политики имеет в виду, в частности, прямое участие в этом президента Украины Петра Порошенко, передает "Интерфакс".
Тем не менее, в России не считают возможным как-либо вмешиваться в происходящее, так как это межцерковные отношения.
"Отношение нашей российской православной церкви к этим процессам очень хорошо известно. В данном случае мы не считаем себя вправе вмешиваться в эти процессы", — подчеркнул Песков.
15 декабря на Украине состоялся так называемый объединительный собор, на котором было решено создать новую структуру — Православную церковь Украины. Возглавит ее митрополит раскольнического Киевского патриархата Епифаний. Предполагается, что томос об автокефалии новая структура получат 6 января в Стамбуле. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в этом объединительном соборе не участвовала и считает новую церковь раскольнической.
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