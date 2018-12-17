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Визовый режим между Эстонией и Россией могут упростить 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: страница посольства России в Эстонии в Facebook
Представители России и Эстонии ведут переговоры о возможности введения упрощённого режима получения въездных виз. Такие льготы могут начать действовать для жителей приграничных районов, рассказал посол РФ в Эстонии Александр Петров.
Дипломат сообщил, что в Москве предложили решить этот вопрос также, как это сделано между РФ и Латвией. Сейчас эстонская сторона рассматривает полученную инициативу, передаёт РИА Новости.
Обсуждение проходило на консультациях представителей государств в Таллине.
Как писал News.ru, соглашение об облегчении визового режима между Россией и Кубой вступит в силу 21 декабря. Срок безвизовых поездок будет увеличен с 30 до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда.
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