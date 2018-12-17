Визовый режим между Эстонией и Россией могут упростить

Представители России Эстонии ведут переговоры о возможности введения упрощённого режима получения въездных виз. Такие льготы могут начать действовать для жителей приграничных районов, рассказал посол РФ в Эстонии Александр Петров

Дипломат сообщил, что в Москве предложили решить этот вопрос также, как это сделано между РФ и Латвией. Сейчас эстонская сторона рассматривает полученную инициативу, передаёт РИА Новости

Обсуждение проходило на консультациях представителей государств в Таллине.

Как писал News.ru, соглашение об облегчении визового режима между Россией и Кубой вступит в силу 21 декабря. Срок безвизовых поездок будет увеличен с 30 до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с даты первого въезда.