Лавров сравнил санкции США с рейдерским захватом

Он также назвал такую ситуацию "рейдерским захватом".

По словам главы МИДа, односторонние санкции вводятся только за нарушение американского закона, запрещающего торговать с Ираном.

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