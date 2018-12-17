Лавров убежден, что политики ключевых стран не допустят большой войны

Политики ведущих стран мира под влиянием общественности не допустят большой войны. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мое крепкое, твердое убеждение заключается в том, что политики в ключевых странах не должны, не могут допустить какой-то большой войны, что им этого не позволит общественное мнение, не позволят народы. Надеюсь, что и парламенты в каждой западной стране проявят максимальную ответственность", — сказал он.

"Но я согласен с тем, что напряженность нагнетается беспрецедентная", — добавил министр.