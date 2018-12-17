Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров убежден, что политики ключевых стран не допустят большой войны 

ТАСС + ещё 1 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Политики ведущих стран мира под влиянием общественности не допустят большой войны. Такое мнение высказал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Мое крепкое, твердое убеждение заключается в том, что политики в ключевых странах не должны, не могут допустить какой-то большой войны, что им этого не позволит общественное мнение, не позволят народы. Надеюсь, что и парламенты в каждой западной стране проявят максимальную ответственность", — сказал он.
"Но я согласен с тем, что напряженность нагнетается беспрецедентная", — добавил министр.
ТАСС: последние новости
Омский губернатор сменил пять зампредов правительства и двух министров региона Арестованный командир украинского катера "Никополь" назвал себя военнопленным Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «тайный заговор» Лукашенко1
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди37
Ярош открыл «охоту» на московских попов611
Венедиктов оскорбил Киселева511
США отказались от учений в Арктике из-за России58
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:59
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет
Оружие Армия
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение