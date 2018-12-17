Инаугурация Олега Кожемяко, победившего на выборах главы Приморья, предположительно, пройдет в конце этой недели во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
"Предположительно, инаугурация состоится в конце недели", — сказал собеседник.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Сейчас врио губернатора региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область.
Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья, набрав 61,88% голосов. В повторных выборах губернатора кроме него участвовали Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от "Партии роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.