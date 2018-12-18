В Якутии создали министерство по развитию Арктики

Глава Якутии Айсен Николаев во время оглашения ежегодного послания парламенту заявил о решении создать новое министерство по развитию Арктики, сообщает пресс-служба региона.

В понедельник руководитель республики огласил свое первое ежегодное послание государственному собранию Ил Тумэн.

"Развитие Арктической зоны требует комплексного подхода. Наскоками, точечными мерами нам ее не поднять. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления. Понимая это, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, которые испокон века живут в арктических районах, я принял решение о создании министерства по развитию Арктики республики Саха (Якутия)", — цитирует пресс-служба слова Николаева.

Как отметил глава региона, Крайний Север теряет своих жителей — с 2010 года население арктических улусов уменьшилось почти на 8%. Уменьшается количество людей, занимающихся оленеводством, поголовье оленей сократилось почти на четверть. Практически ежегодно в северных районах происходят крупные коммунальные аварии, а решения, принятые по строительству коммунальных и социальных объектов, зачастую просто не исполняются.

"Новое министерство будет координировать все проекты в арктической зоне республики", — сказал он.

Николаев подчеркнул, что такие мероприятия должны быть закреплены в каждой государственной программе.

"Новому министерству будет поручено в краткие сроки разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики. Айсен Николаев призывал народных депутатов республики, глав муниципальных районов, общественные организации принять участие в разработке данной программы", — добавили в пресс-службе.