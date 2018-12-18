Орешкин оценил результаты сотрудничества России и Японии

Россия и Япония достигли результатов в торгово-экономических и инвестиционных отношениях, которые сделают жизнь в обеих странах лучше, заявил во вторник в Токио министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Вместе с главой МИД Японии Таро Коно он принимал участие в 14-м заседании российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам в качестве ее сопредседателя.

"У нас есть результаты, которые делают жизнь в России и Японии лучше", — подчеркнул Орешкин. Выступая перед журналистами с заявлением по итогам работы межправкомиссии, он сообщил, что на этот раз в ней участвовали министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, три губернатора и представители бизнеса. "Это говорит о том, что сотрудничество развивается успешно", — отметил министр.

Отмечая рост товарооборота России и Японии почти на 18% с января по октябрь этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года, со своей стороны Таро Коно сказал, что делегации двух стран условились продолжить динамику роста торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Он напомнил, что комиссия была создана в 1994 году при участии его отца, тогдашнего главы МИД Японии Ёхэя Коно, и с тех пор вносила вклад в развитие экономических отношений двух государств.

С японской стороны в нынешнем заседании комиссии принял участие также министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, ответственный также за сотрудничество с Россией.

"Это заседание стало важной встречей, на которой стороны подтвердили, что будут сотрудничать", — отметил Таро Коно.

По его словам, на заседании обсуждались вопросы энергетики, сельского и рыбного хозяйств, меры по развитию торговли и инвестиций, сотрудничество в финансовой сфере.

"Стороны подтвердили, что на саммите двадцатки в Осаке в 2019 году мы сохраним сплоченность, чтобы взаимодействовать в интересах роста мировой экономики", — сказал Коно.

В широком составе делегации двух стран обсудили темы сотрудничества в областях медицины и здравоохранения, развития городской среды, передовых технологий.

Перед заседанием в присутствии Коно и Орешкина было подписано акционерное соглашение об участии консорциума японских компаний в строительстве аэровокзального комплекса международного аэропорта Хабаровск