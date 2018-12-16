Самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко при подсчете 100% протоколов побеждает на повторных выборах главы региона, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
В повторных выборах также участвовали Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.
Кожемяко набирает 61,88% голосов избирателей. Андрейченко набирает 25,16%, Тимченко — 5,17%, Чемерис — 3,8%.
Явка на 18.00 местного времени составила почти 40%.
Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.
Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК признал недействительными. После этого должность врио губернатора региона получил Олег Кожемяко.