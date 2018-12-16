Олег Кожемяко победил на повторных выборах главы Приморья

Самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко при подсчете 100% протоколов побеждает на повторных выборах главы региона, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Кожемяко набирает 61,88% голосов избирателей. Андрейченко набирает 25,16%, Тимченко — 5,17%, Чемерис — 3,8%.

Явка на 18.00 местного времени составила почти 40%.

Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко

Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК признал недействительными. После этого должность врио губернатора региона получил Олег Кожемяко.