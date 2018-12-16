Кожемяко побеждает на выборах главы Приморья при подсчете 99,04% протоколов

Самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко при подсчете 99,04% протоколов лидирует на повторных выборах главы региона, следует из данных на сайте ЦИК.

В повторных выборах участвуют самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от "Партии роста" и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Кожемяко набирает 61,79% голосов избирателей. Андрейченко набирает 25,23%, Чемерис — 3,81%, Тимченко — 5,18%.

Явка на 18.00 по местному времени составила почти 40%.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Сейчас врио губернатора региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область.