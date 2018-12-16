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В ОП сообщили, что выборы в Приморье проходят с незначительными нарушениями 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
Выборы губернатора Приморья проходят с незначительными нарушениями, сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Максим Григорьев, отметив, что это заслуга наблюдателей.
"В Приморском краем недавно был принят закон, который наделил Общественную палату края правом контроля за выборами, палата подготовила 1,5 тыс. наблюдателей. И то, что ход избирательной кампании разительно отличается от предыдущих, на это повлияло наличие общественных наблюдателей", — сказал он.
Григорьев сообщил, что сейчас наблюдатели находятся на участках и фиксируют незначительные нарушения.
"Эти нарушения касаются расположения агитации кандидатов, но это незначительные нарушения, они не влияют на волеизъявление избирателей. Был еще случай подкупа избирателей, подозреваемый задержан правоохранительными органами, информация эта проверяется", — информировал член ОП.
Повторные выборы губернатора края проходят в Приморье 16 декабря.
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